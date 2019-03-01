Клегер: я пока часто путаюсь в названиях российких команд

Кубинская диагональная калининградского «Локомотива» Ана Клегер оценила выступление команды в сезоне. Подопечные Андрея Воронкова занимают первое место в таблице Суперлиги.

«Почти весь чемпионат мы идём на первом месте. Но сохраним ли его за собой, трудно сказать. Многое, наверное, решит игра заключительного тура с московским «Динамо». Впрочем, определённого результата мы уже добились. Но… Давайте всё же подождём завершения регулярки. И самое важное будет уже в плей-офф.

Меня не волнует, сколько мячей я забью в игре. Главное — помочь команде добиться успеха. Да, если моя статистика хороша, это идёт на пользу «Локомотиву». И только потом имеет значение, сколько очков я набрала. Но сами по себе личные достижения мне неинтересны.

Мне важно знать о соперниках как можно больше. Ведь нужно понимать, как они будут действовать против нас. Правда, я пока часто путаюсь в названиях команд. Поэтому приходится постоянно переспрашивать у девочек, чтобы уточнить", — цитирует Клегер официальный сайт клуба.

3 марта в рамках 19-го тура Суперлиги «Локомотив» сыграет с челябинским «Динамо-Метар».

«Откровенно говоря, первая встреча в памяти не отложилась. Да, это соперник, наверное, не самый сильный. Однако матч будет непростым. Зачастую такие игры проходят монотонно, и в такой ситуации можно потерять концентрацию. А это уже грозит неприятностями», — сказала Ана.