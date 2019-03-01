Ковач: во Франции «Белогорье» ждёт совсем другой матч

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка вызова с французским «Пуатье» со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:17).

«Мы победили, затратив немного сил. Соперник приехал всего восемью игроками, поэтому было трудно настроить команду. Во Франции нас ждёт совсем другой матч: там будет играть их главный нападающий, плюс они играют в другой волейбол, много касаются мяча и подбирают всё в защите. Поэтому нам нужно будет лучше подготовиться», – приводит слова Ковача «БелПресса».

Ответная встреча состоится во Франции 6 марта. Победителем прошлогоднего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 22 туров занимает пятое место в таблице.