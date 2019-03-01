Клегер: скучаю по Кубе, всё время стараюсь поддерживать связь с домом

Кубинская диагональная калининградского «Локомотива» Ана Клегер рассказала, как адаптировалась к жизни в новой для себя стране.

«На улицах узнают очень часто! Где бы я ни была – в магазине или просто на прогулке, люди подходят – просят автографы, сфотографироваться с ними. Стараюсь никому не отказывать. Город изучила ещё не очень хорошо. Времени свободного у нас не так уж и много. Но, когда есть возможность, люблю пройтись по центру. Или выбраться на побережье. Я очень люблю море, пляж. И всё же больше времени провожу дома – читаю что-нибудь, смотрю фильмы, навожу порядок в квартире.



Скучаю ли по Кубе? Да. Но я всё время стараюсь поддерживать связь с домом. Общаюсь с родными, благо такая возможность есть благодаря различным мессенджерам. Часто готовлю кубинские блюда. Фильмы смотрю кубинские, за новостями внимательно слежу. В общем, связь с родиной не теряю», — цитирует Клегер официальный сайт клуба.

3 марта в рамках 19-го тура Суперлиги «Локомотив» сыграет с челябинским «Динамо-Метар».