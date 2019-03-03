Мельничук: победило чуть большее мастерство игроков Казани

Старший тренер команды «Газпром-Югра» из Сургута Юрий Мельничук прокомментировал поражение в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с казанским «Зенитом» (1:3).

«Спасибо команде, бились в каждой партии. Не всё получалось, с точки зрения техники и тактики, но то, что ребята бились за каждый мяч, не может не радовать. Для болельщиков, наверное, последний домашний матч стал самым интересным, мы старались их порадовать. Что касается концовки четвёртой партии – очень квалифицированный игрок Андерсон исполнил подачу, тут «претензии» могут быть только к нему – почему он так хорошо подал? Мы тоже бились, старались, тоже хорошо подавали, но сегодня победило чуть большее мастерство игроков Казани. Спасибо болельщикам, которые очень эмоционально поддерживали команду, и команда отвечала им своей игрой», — приводит слова Мельничука пресс-служба команды «Газпром-Югра».