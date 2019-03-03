«Уралочка-НТМК» взяла верх над «Протоном» в волейбольной Суперлиге

«Уралочка-НТМК» одержала 13-ю победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. В выездном матче 19-го тура соревнований «Уралочка-НТМК» в трёх партиях нанесла поражение саратовскому «Протону» со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:19).

«Уралочка-НТМК» с 13 победами в 19 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» продлил серию поражений в национальном первенстве до 19 игр.

В матчах 20-го тура 8 марта «Уралочка» примет на своей площадке «Сахалин», а «Протон» 10 марта в родных стенах сыграет с красноярским «Енисеем».

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19-й тур

«Протон» (Саратов) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (17:25, 15:25, 19:25).