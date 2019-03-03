Брянский: «Динамо» было во всех компонентах намного собранней «Новы»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в выездном 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» (3:0).

«Возможно, со стороны эта победа выглядела лёгкой. Но, тем не менее, борьба на площадке была. Ребята упирались. Просто, мы были, во всех компонентах намного собранней и более сконцентрированней», — приводит слова Брянского пресс-служба «Новы».

С 11 победами в 23 матчах московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги и выше перед плей-офф уже не поднимется. При этом борющиеся за место в топ-8 «Газпром-Югра» и «Урал» не потеряли шансов потеснить и столичный клуб. В матче 24-го тура бело-голубые на своей площадке сыграют с «Ярославичем».