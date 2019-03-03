Маричев: первый сет матча с «Заречьем» мне хотелось бы забыть

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с подмосковным «Заречьем-Одинцово» (2:3).

«Первый сет мне хотелось бы забыть – игра не получилась. Но девочки — молодцы, собрались во второй партии и сыграли очень хорошо. Вся игра решалась в третьем сете, в котором больше повезло «Заречью». Потом была равная борьба. На тай-брейке у подмосковной команды была сложнее подача. В этом элементе мы уступили. Что касается установок на игру, то что-то нам удалось, что-то нет. Конечно, вносили изменения по ходу игры», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.

Подмосковная команда догнала «Енисей» по количеству побед (по 9), но не сумела обойти красноярский клуб в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» с 29 очками — шестой, «Заречье-Одинцово», набравшее 25 баллов, — седьмое.