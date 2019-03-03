Плачи: доволен, как «Факел» провёл матч, особенно последние три сета

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал волевую победу своей команды в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу с «Белогорьем» (3:1).

«Я доволен тем, как мы провели сегодняшний матч, особенно последние три сета. Почему не получилось в первой партии? Каждый матч – это как новый день у человека: вы можете выйти утром из дома, поехать на работу, и вас остановят за превышение скорости, оштрафуют, а потом вы ещё опоздаете и получите нагоняй от начальника – в общем, день может просто не задаться. Но главное – это как вы выйдете из всех неприятностей, найдёте ли в себе силы завершить день хорошо. У нас сегодня это получилось», — приводит слова Плачи пресс-служба «Факела».