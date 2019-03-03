Ковач: то, что рассчитывали сделать в игре с «Факелом», не получилось

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в выездном матче 23-го тура чемпионата России по волейболу с «Факелом» (1:3).

«В начале игры нам удалось выключить из игры Волкова, но игроки «Факела», оставшиеся на площадке, смогли очень хорошо сыграть на высоких мячах, и у нас не было шанса повернуть игру в свою пользу. Наши доигровщики и диагональный показали низкий процент результативности, а с такой игрой противостоять «Факелу» очень сложно. И когда мы разбирали игру соперника, готовясь к этому матчу, отмечали некоторые проблемы «Факела» на блоке, но сегодня хозяевам удалась игра и в этом элементе, и много мячей они смогли смягчить, а потом реализовать доигровки. Так что то, что мы рассчитывали сделать, у нас, к сожалению, не получилось», — приводит слова Ковача пресс-служба «Факела».