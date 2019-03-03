Сафонов: во второй партии «Зенит» не справился с подачей «Урала»

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сафонов, ставший лучшим игроком матча 23-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Уралом», прокомментировал победу над уфимским клубом со счётом 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).

«Считаю, победили мы заслуженно. Да, во второй партии не справились с подачей соперника, но в общем и целом контролировали ход игры.



Сегодня установил сразу два личных рекорда – по количеству очков за сет (8) и количеству очков за «Зенит» (16)? Приятно, конечно, но за своей статистикой не следил. Не так важно, кто набирает очки. Главное, чтобы побеждала команда.

9 марта в «зенитовском дерби» жду в первую очередь красивого волейбола и заполненных трибун. Наступает решающая часть сезона, и «Зениту» очень нужна поддержка наших верных болельщиков", — цитирует Сафонова официальный сайт «Зенита».