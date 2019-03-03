Климкин: «Зенит» провёл непростой матч, но в целом ход игры держал под контролем

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором сине-бело-голубые победили уфимский «Урал» со счётом 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).

«Матч получился непростым, но в целом мы держали ход поединка под контролем. Какие-то моменты не получались. Одна из причин – последние полтора месяца мы проводили домашние игры в КСК «Сибур Арена». Конечно, академия Платонова – это наш дом, но всё-таки тренировочный режим сильно отличается от игрового. В любом случае победили мы заслуженно и сейчас сконцентрируемся на подготовке к следующим важнейшим матчам: с «Зенитом-Казань» 9 марта и гостевому поединку четвертьфинала Лиги чемпионов с польским клубом «Скра», – цитирует Климкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.