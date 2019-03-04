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Титич: в составе «Зенита» есть Грозер, у «Урала» такого лидера не нашлось

Титич: в составе «Зенита» есть Грозер, у «Урала» такого лидера не нашлось
Волейбол / Суперлига мужчины

Капитан и доигровщик «Урала» Андрей Титич выразил мнение, что команде в матче 23-го тура мужской волейбольной Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» не хватило мастерства. Уфимский клуб в четырёх сетах проиграл «сине-бело-голубым» со счётом 1:3 (21:25, 25:16, 21:25, 18:25).

«Главное, чего нам сегодня не хватило – мастерства. У петербуржцев есть такой диагональный, как Георг Грозер, который забивает почти все мячи в концовках. В наших рядах такого лидера сегодня не нашлось. Что ж, в любом случае, мы будем продолжать биться за победу в каждом из оставшихся матчей регулярного чемпионата. Чтобы попасть в восьмёрку, нам необходимо выигрывать вне зависимости от того, какого калибра оппонент нам противостоит», – приводит слова Титича официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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