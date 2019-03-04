Бавыкина: очень обидно, что казанское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Доигровщица казанского «Динамо» Анастасия Бавыкина прокомментировала победу в матче с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) в 19-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:11).



«Конечно, хорошо, что не дали им выйти из 20. Но самое главное для нас – это держать свой уровень, вести свою игру, выполнять тренерские установки. И хотя в каких-то моментах у нас были небольшие ошибки и где-то расслаблялись, но, в целом, я считаю, что мы справились



Не важно, сыграли ли мы запасным или не запасным составом. Просто у нас сейчас есть время до основных игр в плей-офф, и мы пробуем разные вариации.



Конечно, очень обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Но в этом есть и плюс, что у нас теперь будет много времени на то, чтобы поработать над ошибками, чтобы что-то исправить, может, научиться чему-то новому и подготовиться к основным матчам», — цитирует Бавыкину официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Сахалин» — восьмое.