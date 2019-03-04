Бакун: не мог «Локомотив» при такой поддержке завершить матч раньше

Диагональный новосибирского «Локомотива» Константин Бакун и блокирующий кемеровского «Кузбасса» Михаил Щербаков поделились впечатлениями от матча их команд в 19-м туре российской Суперлиги. «Железнодорожники» на своей площадке проиграли со счётом 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15).

«Можно сказать, что началось всё с того, что сами отдали первую партию. Мы вели в середине сета, потом провалились. Не могли мы в своём зале и при такой поддержке публики завершить матч раньше. Отдали все силы, чтобы отыграться, сделали счёт 2:2, но, наверное, немного сил и не хватило в пятой партии. Хотя мы боролись до конца. Эта была наша основная задача, тренер попросил нас, несмотря на счёт 2:6, бороться до конца», — цитирует Бакуна официальный сайт ВФВ.



«Надо отдать должное „Локомотиву“, они добавили после двух партий, им было некуда отступать. Они сделали всё возможное, что в их силах, чтоб попытаться отыграться, это у них получилось. Мы не могу сказать, что поверили так рано в победу, наверное больше устали. У нас серьёзный график, включая еврокубки. Нужно серьёзно готовиться к каждой игре», — сказал Щербаков.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Локомотив» — шестое.