Ботин: «Динамо» сыграло хорошо, не дало нам ничего сделать

Волейболист новокуйбышевской «Новы» Антон Ботин и игрок московского «Динамо» Юрий Бережко поделились впечатлениями от матча их команд в 23-м туре российской Суперлиги. Столичный коллектив оказался сильнее со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:21).



«Динамо» сыграло хорошо, не дало нам ничего сделать. Было большое желание сегодня победить, но нам это только помешало", — приводит слова Ботина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



«Мы сейчас в хорошей форме, даже несмотря на то что последние два месяца играем каждые три-четыре дня. У нас стало лучше получаться взаимодействие „блок-защита“, мы над этим много работаем. Думаю, это сыграло свою роль», — сказал Бережко.

В турнирной таблице Суперлиги «Динамо» занимает 7-е место, «Нова» — 11-е.