Кашин: между «Ленинградкой» и «Динамо» разница в классе — пропасть

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин подвёл итоги матча 19-го тура женской волейбольной Суперлиги, в котором его команда проиграла московскому «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 15:25, 16:25).

«Прежде всего меня радует, какое имя заработала себе «Ленинградка», что мы — единственная команда из нижней половины турнирной таблицы, с которой все лидеры от начала и до конца играют основным составом. Несмотря на то, что у нас уже играет даже не второй, а третий состав. Я не знаю, кого ещё выпустить, но «Динамо» замены начало делать при счёте 23:13 в третьей партии. Это, конечно, приятно.

В первой партии, действительно, играли неплохо. Но четыре ошибки подряд Сони Кузнецовой, и такой отрыв уже не отыграть. В принципе, разница в классе глобальная. Там не то что разница — пропасть. Всё достаточно закономерно.

Перед игрой с московским «Динамо» мы вообще пожертвовали волейбольными тренировками, чтобы набрать физическую форму. По большому счёту, к этому матчу была одна подготовительная тренировка. Целый цикл мы сделали упор на физику. Я думаю, в нужный момент это даст свои плоды. Сейчас физически команда выглядит гораздо лучше", — цитирует Кашина официальный сайт «Ленинградки».