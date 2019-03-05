Карполь — о «Протоне»: почему вы потеряли Балаково? Вот сейчас и расхлёбываете

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал результаты замены в женской Суперлиге команды «Протон-БАЭС» на «Протон-Саратов». Саратовский клуб в чемпионате России проиграл все 19 матчей.



«Такие решения должны приниматься на месте. Это было неправильно, когда администрация вмешивается в дела федерации.



Вы столько лет создавали центр, который был российским, клуб — не центр. И молодёжные команды побеждали, и основная команда была призёром чемпионата России. Где этот центр был? В Балаково. Почему вы потеряли Балаково?! Вот сейчас вы расхлёбываете. Не так просто — ни одного своего игрока у вас нет. А раньше были свои игроки, снабжали ими и другие команды, и «Динамо», и «Уралочку». Вот в этом дело — своих беречь нужно и создавать. И тренеров потеряли. Беречь нужно своё, и всё будет у вас в порядке», — цитирует Карполя «Комсомольская правда — Саратов».

Карполь: нужно сделать всё, чтобы в Суперлиге сохранилась команда из Саратова