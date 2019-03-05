Клюка: по ходу матча с «Белогорьем» мы старались вновь войти в игру

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Егор Клюка прокомментировал победу в матче 23-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:12, 25:23).

«В первой партии мы дали соперникам совершить очень большой отрыв, что позволило им чувствовать себя спокойно на протяжении партии. Мы понимали, что так сложилось, и дальше старались вновь войти в игру и найти свои элементы. Мы их нашли за счёт командной работы, а следующие три партии вырвали. Мы работали во всех элементах командно и старались концентрироваться на каждом мяче», — сказал Клюка в интервью официальному сайту „Факела“.

В турнирной таблице подопечные Камилло Плачи занимают четвёртую строчку, «Белогорье» идёт пятым.