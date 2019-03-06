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Определились финалисты женского Кубка ЕКВ

Определились финалисты женского Кубка ЕКВ
Волейбол / Еврокубки

Румынская «Альба Блаж» и итальянский «Бусто Арсицио» сыграют в финале женского Кубка ЕКВ. «Альба Блаж» в полуфинале одержал две победы над ещё одним румынским клубом «Штиинца» — 3:0 (25:12, 25:16, 25:16) и 3:0 (25:14, 25:19, 25:23).

«Бусто Арсицио» в первом матче с венгерской «Бекешчабой» добился победы со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:18), а в ответной встрече, которая состоялась вчера, 5 марта, также выиграл три партии (25:22, 25:18, 25:11).

В 2018 году победителем женского Кубка ЕКВ стал турецкий «Экзачибаши», в финале дважды обыгравший белорусскую «Минчанку» (3:1 и 3:0).

В финале мужского Кубка ЕКВ сыграют итальянский «Трентино» и турецкий «Галатасарай», который в «золотом» сете победил кемеровский «Кузбасс».

Соперником «Галатасарая» в финале Кубка ЕКВ будет «Трентино»
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