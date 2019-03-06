42-летний олимпийский чемпион Жиба возобновит карьеру ради одного матча

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира 42-летний бразильский доигровщик Жиба принял решение возобновить карьеру на одну игру. Он выйдет на площадку 14 апреля в составе лондонской «Полонии» в финале английской Суперлиги с «Шеффилдом», сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«У Лондона есть потрясающий потенциал как у города, а у „Полонии“ — невероятный потенциал для того, чтобы отблагодарить болельщиков за страстную поддержку и любовь к волейболу. Я завершил карьеру, но этот вид спорт живёт в моём сердце. Я возвращаюсь на площадку, потому что волейболу нужны люди, которые привлекают болельщиков и спонсоров», — сказал Жиба.

Жиба также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Он завершил карьеру в 2014 году. С 2007 по 2009 год бразилец защищал цвета одинцовской «Искры».