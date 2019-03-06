Директор «Югры-Самотлор» получил награду «За заслуги перед Нижневартовском»

Директор волейбольного клуба «Югра-Самотлор» Алексей Березин получил награду «За заслуги перед Нижневартовском» из рук главы города Василия Тихонова, сообщает официальный сайт клуба.



«Конечно, награда приятна. Но это награда всего нижневартовского спорта, ВК «Самотлор»: спортсменов, тренеров и коллектива.



Чувствую ли свой вклад в преображение города? Главное, чтобы хотелось ещё работать, делать хорошее для города», — сказал Березин.

В турнирной таблице чемпионата России нижневартовская команда занимает 13-е место. В 23 матчах подопечные Валерия Пясковского одержали 3 победы.

9 марта в рамках 24-го тура Суперлиги «Югра-Самотлор» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой». Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.