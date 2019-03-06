Сафонов: если мне суждено попасть в сборную России, я там окажусь

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сафонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову поделился ожиданиями от матча с одноклубниками из Казани в 24-м туре Суперлиги и от противостояния с польской «Скрой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Борьбы за второе место по итогам регулярки никто не отменял. Мы уже попали в плей-офф, но важно быть как можно выше в турнирной таблице. Не сомневаюсь, что против «Зенита-Казань» будем играть с полной отдачей и настраиваться только на победу. Не исключено, что нам придётся играть с ними и на одной из стадий плей-офф, поэтому нам важно показать, что мы можем играть с казанцами на равных и побеждать. В плане уверенности будет очень хорошо, если нам удастся сыграть в отличный волейбол, навязать борьбу «Зениту-Казань» и выиграть.

Мы предполагали, что в четвертьфинале Лиги чемпионов попадём на одну из польских команд, так что к результату жеребьёвки были готовы. Отличная команда, там тоже много опытных игроков. Просто нам точно не будет, но шансы у нас неплохие. Нужно готовиться и добиваться победы в этом противостоянии», — сказал Сафонов.

Алексей также прокомментировал решение ВФВ доверить пост главного тренера сборной России финну Туомасу Саммельвуо, а не наставнику питерского «Зенита» Александру Климкину.

«Все сходятся во мнении, что Саммельвуо отличный тренер и заслуженно получил возможность попробовать себя в роли наставника сборной России. «Кузбасс» прекрасно выступает под его руководством. Очевидно, у него получилось найти общий язык с игроками. Можно только пожелать ему удачи.

Александр Владимирович очень грамотный специалист, который оказался в списке не просто так. Я был бы рад за него, если бы федерация сделала выбор в его пользу. Что касается меня, то пускай всё идёт своим чередом. Если мне суждено попасть в сборную, то я там окажусь. Конечно, хочется туда попасть. Для этого надо работать и показывать хороший волейбол», — подчеркнул Сафонов.