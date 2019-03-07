Чаус: хорошо, что в Калининграде возродили большой волейбол

Тренер краснодарского «Динамо» Денис Чаус поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом». Встреча состоится в Калининграде 10 марта.



«Новость о создании женского «Локомотива» в Калининграде я воспринял очень позитивно. Очень хорошо, что в этом регионе возродили большой волейбол. Его здесь очень любят! Тем более, что в женской Суперлиге появилась новая серьёзная команда, а это – безусловный плюс для развития всего российского волейбола в целом.



Калининград для меня особый город, в котором я провёл несколько лет, здесь родилась моя дочь. Здесь прошли лучшие годы моей игровой карьеры. Жду с нетерпением этой поездки.



От предстоящего матча мы ждём яркой игры обеих команд, бескомпромиссной борьбы и сильного выступления наших лидеров. Надеемся на реванш за январское поражение. Домашние трибуны будут гнать «Локомотив» вперёд, к победе. Но атмосфера на трибунах должна подстегнуть и нашу команду, дать дополнительные эмоции динамовским волейболисткам», — цитирует Чауса официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Динамо» — пятое.