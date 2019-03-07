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Подскальная: думаю, матч с краснодарским «Динамо» получится зрелищным и шумным

Подскальная: думаю, матч с краснодарским «Динамо» получится зрелищным и шумным
Волейбол / Суперлига женщины

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Юлия Подскальная поделилась ожиданиями от матча с бывшей командой — краснодарским «Динамо» — в 20-м туре российской Суперлиги. Встреча состоится в Калининграде 10 марта.

«Город Краснодар стал для меня родным. Именно там я выросла как игрок и повзрослела как личность. В «Динамо» (Краснодар) я играла с олимпийской чемпионкой Фе Гарай, стояла в паре с легендой нашего волейбола Любочкой Соколовой, восхищалась самоотдачей Тани Кошелевой. Эти игроки — гранды, и играть с ними дорогого стоит! В Краснодаре есть много мест, встреч и эмоций, которые останутся в памяти.

Думаю, что наш матч с «Динамо» (Краснодар) получится зрелищным, шумным и интересным. Ведь с такими болельщиками, как у «Локо», по-другому быть не может», — цитирует Подскальную официальный сайт «Динамо».

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Динамо» — пятое.

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