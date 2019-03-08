Лихошерстов рассказал, почему в казанском «Зените» его стали называть Кальмаром

Центральный блокирующий казанского «Зенита» Вадим Лихошерстов рассказал, какое прозвище ему дали одноклубники.

«Была ситуация, когда супруга готовила дома морепродукты в мультиварке, а рядом сушились вещи. Там есть функция — «Выпуск пара». Пара вышло столько, что провонялась вся квартира, все вещи пропитались. Я пришёл на тренировку в этой одежде, там просто все были в шоке. Такой запах был… С того времени меня периодически называли Кальмаром", — рассказал Лихошерстов в интервью клубному каналу в YouTube.

Последние четыре сезона Лихошерстов провёл в новоуренгойском «Факеле», вместе с которым выиграл Кубок вызова в 2017 году.

Казанский «Зенит» является действующим победителем чемпионата России и Лиги чемпионов.