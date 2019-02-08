Лихошерстов: плотный график и состояние нестабильное, поэтому играем со спадами

Блокирующий казанского «Зенита» Вадим Лихошерстов поделился впечатлениями от победы в матче 18-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:22).



«Плотный график и физическое состояние нестабильное, поэтому играем со спадами. Порой мы хорошо защищались и выполняли тактические моменты. Результат говорит сам за себя. В первой и третьей партиях мы хорошо подавали и играли на высоком мяче, за счёт этого набирали очки», — приводит слова Лихошерстова «БелПресса».

В матчах 19-го тура национального первенства завтра, 9 февраля, «Белогорье» примет на своей площадке санкт-петербургский «Зенит», а казанская команда на следующий день дома сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя.