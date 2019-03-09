Константинов: волейболисты «Локомотива» были внимательны и ответственны

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов остался доволен игрой команды в матче 24-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Уралом». Новосибирский клуб добился победы в трёх сетах со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:16).

«Победили уверенно, было видно, что все наши игроки были внимательны и ответственны в ходе всей встречи. Это радует. И ещё хочу пожелать удачи нашей молодёжной команде в решающих матчах Молодёжной лиги. У этих парней есть будущее. Будем болеть за ребят. Главная их задача — не только побеждать, но и расти качественно, чтобы стать будущим «Локомотива», — цитирует Константинова официальный сайт „железнодорожников“.

«Локомотив» одержал 16 побед в чемпионате (48) и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Урал» (25) — на девятом месте.