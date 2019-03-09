Павлов: «Локомотив» хорошо подавал и надёжно оборонялся — это помогло победить

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Уралом» со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:16) в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Смогли сохранить концентрацию на протяжении всего матча. Допустили мало ошибок, в отличие от соперников. У «Урала» было много оплошностей, что не позволило уфимцам раскрыть свой потенциал. Мы же хорошо подавали, держали съём, блоком часто смягчали атаки и в защите действовали надёжно. Плюс концентрация. Все это и принесло нам победу», — цитирует Павлова официальный сайт «Локомотива».

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».