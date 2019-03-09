Титич: судя по игре с «Локомотивом», «Урал» ничего не умеет

Капитан «Урала» Андрей Титич раскритиковал игру команды в матче 24-го тура мужской волейбольной Суперлиги с новосибирским «Локомотивом». Уфимский клуб проиграл сопернику со счётом 0:3 (22:25, 14:25, 16:25).

«Для нас плей-офф уже начался, и любое поражение может выкинуть нас из восьмёрки. Надо побеждать, показывать всё, что умеем… Но, судя по матчу с «Локомотивом», мы почти ничего не умеем. Очень много ошибок. На подаче уже которую игру проблемы. Надо что-то менять. Собраться с силами. Шансы на плей-офф у нас всё-таки ещё остаются», — приводит слова Титича официальный сайт «Локомотива».

«Железнодорожники» одержали 16 побед в чемпионате (48) и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Урал» (25) — на девятом месте.