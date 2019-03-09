Сиденко: вместо игры у «Локомотива» получился, по сути, выходной

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко раскритиковал игру команды в матче 24-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Локомотивом», в котором уфимский клуб проиграл «железнодорожникам» со счётом 0:3 (22:25, 14:25, 16:25).

«У новосибирской команды получился, по сути, выходной. Игрокам «Локомотива» и делать-то почти ничего не пришлось. Мы допустили столько ошибок – не могли нормально довести мячи до связующего, в атаке били в аут, подача летела из рук вон плохо. Не пошла игра у Ковалёва. Хотел его ещё во второй партии поменять, но в такой ситуации, когда команда валится, выпускать на позицию диагонального другого игрока тоже непросто. Вообще, на победу в такой ситуации невозможно рассчитывать. Но у нас ещё есть два матча, и в случае успеха мы сможем запрыгнуть в восьмёрку по итогам регулярного чемпионата», — приводит слова Сиденко официальный сайт «Локомотива».