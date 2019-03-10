Плачи: «Газпром-Югра» показывает полное бесстрашие и может менять стиль игры

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу с командой «Газпром-Югра» (3:0).

«Мне нравится, как играет команда из Сургута: она показывает полное бесстрашие и в ходе матча может менять свой стиль игры. Поэтому я очень рад победе, которую мы сегодня одержали. И ещё я доволен тем, что мы сыграли хорошо во всех компонентах, о которых говорили перед матчем, справились с планирующей подачей соперника, и хорошо себя показали наши доигровщики», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.

«Факел» одержал 18-ю победу и продолжает борьбу за третье место по итогам предварительного этапа национального первенства, уступая после 24-го тура питерскому «Зениту» одно очко.