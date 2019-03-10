Мельничук: «Газпром-Югра» настраивался на другую игру с «Факелом»

Старший тренер команды «Газпром-Югра» из Сургута Юрий Мельничук прокомментировал поражение в выездном матче 24-го тура чемпионата России по волейболу с новоуренгойским «Факелом» (0:3).

«Мы настраивались на другую игру, но сразу же проиграли подачу и приём: прежде всего, исполнение собственной подачи, которая оказалась мало результативной, плюс к этому мы ещё и допускали много ошибок в этом элементе. Потом начали проваливаться в приёме, «Факел» нас заставил играть на высоких мячах, и поэтому игра у нас не получилась. Только в третьей партии мы смогли навязать какую-то борьбу, а в целом «Факел» нас переиграл практически во всех компонентах», — приводит слова Мельничука пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.