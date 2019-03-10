Климкин: многовато ошибок и помарок — против казанцев подобное недопустимо

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по волейболу с одноклубниками из Казани (1:3).

«Игра мне в общем и целом понравилась. Хотя допускали многовато ошибок и помарок. Если в матчах с командами из середины турнирной таблицы это ещё может остаться безнаказанным, то против казанцев подобное недопустимо.

Когда Камехо вернётся в строй? Вопрос к нашему медицинскому штабу. Надеемся, что как можно скорее», — приводит слова Климкина пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Санкт-петербургский «Зенит», потерпевший шестое поражение в чемпионате России, сохранил третье место, но опережает «Факел» всего на одно очко.