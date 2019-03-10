Брянский: «Динамо» упустило возможность дать отдохнуть основному составу команды

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский подвёл итоги матча 24-го тура мужской Суперлиги с «Ярославичем», в котором столичная команда на тай-брейке одержала победу со счётом 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13).

«Сегодня многое не получалось, потеряли игровой ритм, упустили возможность отдохнуть перед «Чивитановой» основному составу. Ребята в Ярославле умеют хорошо подавать, и мы это разбирали перед матчем. Но во второй партии допускали много ошибок, пришлось возвращать основных игроков. Из-за этого потерялся игровой ритм. Хотелось реабилитироваться за поражение в первом круге, и сначала всё к этому шло. Судя по последним играм, не беря эту, мы набрали неплохой ход и готовимся к непростым играм впереди. Молодцы, ребята, выстояли. Прекрасно отдаём отчет, что попадём на команду со второго места, и скорее всего это будет «Кузбасс». Будем готовиться», — цитирует Брянского официальный сайт «Динамо».