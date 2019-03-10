Михайлов: отсутствие Камехо очень помогло казанскому «Зениту»

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов заявил, что очень рад победе над одноклубниками из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (19:25, 25:22, 25:20, 25:21) в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Конечно, отсутствие Ореола Камехо очень сильно нам помогло сегодня. Кубинец – ключевой игрок команды из Петербурга, во многом благодаря ему в прошлом сезоне соперники завоевали серебряные медали. Зато хозяевам сегодня здорово помогал зал. «Сибур Арена» – одна из лучших в России. Играть здесь при аншлаге, с одной стороны, очень приятно, с другой – очень тяжело. Болельщики сегодня были седьмым игроком питерцев», – цитирует Михайлова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Казанский «Зенит» с 23 победами в 24 матчах уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги.