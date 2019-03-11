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Королёва: счёт 3:0 в матче с «Ленинградкой» — ожидаемый

Королёва: счёт 3:0 в матче с «Ленинградкой» — ожидаемый
Волейбол / Суперлига женщины

Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королёва прокомментировала победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).

«Счёт 3:0 – ожидаемый. Хотя в прошлом матче у нас получилось 3:1. Потому что мы играли в Питере, и первую партию они тогда начали очень агрессивно. Но мы учли ошибки и старались чётко держать счёт в нашу пользу.

К идеальной собранности мы ещё только стремимся. И нам предстоит для этого ещё очень много поработать. Хотя о плей-офф, конечно, тоже думаем», — приводит слова Королёвой официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает третью строчку, «Ленинградка» — девятую.

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