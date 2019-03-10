Сикачёв: казанское «Динамо» ещё рассчитывает занять второе место

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв остался доволен победой команды над «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:20) в матче 20-го тура женской волейбольной Суперлиги.

«Задачу-минимум сегодня выполнили – победили в трёх партиях. С чем всех и поздравляю! В принципе, мы ещё можем занять и второе место. У лидеров ведь будет ещё игра между собой плюс, возможно, они ещё где-то потеряют очки. Впрочем, это их дело. Главное, нам нужно выполнять свои задачи. В каждой игре пытаемся отрабатывать различные взаимодействия. Сегодня кое-что получилось, а кое-что было не очень. Также нам ещё нужно добавлять на блоке и в атаке. В этом плане есть ещё некоторые вопросы к нашим игрокам.

Дарья Малыгина немного приболела, поэтому дали ей возможность отдохнуть и восстановиться. И да, сегодня пасовала Женя Старцева, важно, чтобы все наши игроки были в тонусе. В последней партии мы даже попробовали Лизу Кочурину. И она, в принципе, неплохо вошла в игру – значит, на неё можно рассчитывать и в дальнейшем", – цитирует Сикачёва официальный сайт «Динамо».