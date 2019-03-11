Маричев: эмоции от встречи с «Протоном-Саратов»? Я научился уходить от этого

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал победу в матче со своей бывшей командой — «Протоном-Саратов» в 20-м туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 30:28, 25:20).

«Мы легко выиграли первую партию и поверили, что так будет и дальше. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Матч принёс нашей команде победу — это главное.

За время работы в волейболе я научился уходить от таких эмоций накануне подобных игр. Сейчас у меня есть работа в Красноярске, и мне хочется говорить о команде, с которой я сегодня хочу добиться результата.

Я всегда говорил и продолжу говорить: подсчётами не занимаюсь, это занятие я не люблю и живу от игры к игре", — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Енисей» занимает 6-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.