Юркин: весь матч соперничать с такой командой, как «Енисей», мы сегодня не можем

Старший тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 0:3 (15:25, 28:30, 20:25).

«Эпизодами играли хорошо, но выдерживать соперничество с такими командами, как «Енисей», на протяжении всего матча мы сегодня не можем.

Процесс восстановления Костючик затянулся. Надеюсь, что Вера выйдет на площадку уже через неделю. Надеюсь, Наиля Шайдуллина тоже вернётся и нам поможет.

Наша главная проблема – стабильно хорошая игра на протяжении всего матча уровня Суперлиги. Тут мы можем показать хороший отрезок, а потом наделать ошибок. У атаки, безусловно, станет больше вариантов, когда все наши больные и травмированные смогут играть", — цитирует Юркина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Енисей» занимает 6-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.