«Нова» и «Протон-Саратов» оштрафованы на 200 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женский клуб «Протон-Саратов», а также на мужской клуб «Нова» (Новокуйбышевск) были наложены штрафные санкции.



«Протон-Саратов» нарушил п. 2.11 «Положения» и оштрафован на 200 тыс. рублей.



«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится документе.



«Нова» нарушила п. 2.12: «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 200 тыс. рублей.

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