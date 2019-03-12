Любушкина: в матче с «Динамо-Метар» у нас всё получалось, это супер

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина прокомментировала победу в матче с челябинским «Динамо-Метар» в 20-м туре Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).

«Ощущения хорошие. Времени у меня на площадке не так много, поэтому я стараюсь максимально получить от этого удовольствие и пользу команде принести. У всех в игре всё получалось, это супер. Игра получилась командная, я очень рада. Все поучаствовали. Это хороший знак в преддверии важного матча нашей команды», — сказала Любушкина в интервью клубному каналу в YouTube.

Действующий чемпион России занимает первую строчку в турнирной таблице.

13 марта «Динамо» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком».