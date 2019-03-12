Нгапет: сначала я удивился, зачем в Санкт-Петербурге такая большая арена

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет признался, что был приятно удивлён атмосферой в выездном матче 24-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно одержали победу со счётом 3:1 (19:25, 25:22, 25:20, 25:21).

«Я ещё не видел аншлагов в России, за исключением зала в Кемерово. И когда мы приехали на тренировку, я удивился, зачем нужна такая большая арена. Но тренер сказал, что все билеты проданы! Это здорово — играть на таких аренах, когда люди болеют не против тебя, а в целом за волейбол!» — приводит слова Нгапета официальный сайт «Зенита».

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первую строчку, команда Александра Климкина идёт третьей.