Маричев: в «Протоне» мне сказали: «Извините, вы не тянете как тренер»

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал уход с поста наставника «Протона-Саратов».

«Мне сказали люди, которые любят волейбол, дают на него деньги, что надо менять тренера. Если бы мне разрешили, я бы бился до конца и создавал новый клуб. Я не такой человек, который просто развернётся и уйдёт. Но если мне сказали «извините, вы не тянете как тренер», сказали люди, которые дают деньги на команду, что, я должен упереться?



Мне это не напрямую сказали, передали. «Юрий Николаевич, но действительно команда проигрывает…».



Это было не моё решение, конечно. Мы сели, поговорили и пришли к обоюдному решению, что мне надо уходить. Я, конечно, этого не хотел. Было решение об отстранении от игр и тренировочного процесса – и что я там должен был делать? Я переговорил с руководством и сказал, что такая ситуация меня не устраивает, я в непонятном качестве оставался в команде.



Надо понимать, с кем мы стартовали в этом сезоне. Мне жалко чуть – что-то только начало получаться, команда начала образовываться. И здесь – раз, и такое решение. Для меня оно тоже очень обидное. Но если было вот так сказано, то я не буду оправдываться или тем более противостоять тем, кто финансирует всю команду. Тренер должен быть готов к этому, это его работа.



В «Протон-Саратов» меня никто не звал, так получилось просто. Никто особо не разговаривал, просто решили заявить другой коллектив. И здесь сразу автоматически всплыла моя фамилия, а в той ситуации, кто ещё? Но это я взял огромную ношу. Я спал тогда по 2-3 часа в кошмарах – за месяц до чемпионата я не знал, с кем буду выходить на площадку.

Было понятно, что Кукушкины не отдадут игроков из «Протона-БАЭС». Не думаю, что все так же бы на их месте поступили. Я не первый год в волейболе. Люди иногда работают по 10-20 лет в клубе, а потом спускается его президент или спонсор команды и говорит, что «ты завтра здесь не работаешь, друг мой». И это нормальная ситуация, профессиональный спорт — это высоко конкурентная среда.



Мы не можем быть до конца свободными, но можем уйти, сохранив человеческие качества. Всё может быть, и я ещё вернусь", — цитирует Маричева «Комсомольская правда — Саратов».

Саратовский коллектив в нынешнем розыгрыше чемпионата России не одержал ни одной победы.