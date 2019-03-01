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Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

В Люксембурге состоялась жеребьёвка четвертьфинала плей-офф женской Лиги чемпионов. В эту стадию вышли победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

Единственный представитель России — московское «Динамо» — сыграет со стамбульским «Вакифбанком», который является действующим победителем Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал
«Штутгарт» (Германия) — «Новара» (Италия).
«Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Стамбул, Турция).
«Скандиччи» (Италия) — «Фенербахче» (Турция).
«Конельяно» (Италия) — «Экзачибаши» (Турция).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 12-14 марта, ответные — 19-21 марта.

Финал женской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.

Стали известны все участники плей-офф женской Лиги чемпионов
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