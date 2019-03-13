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Саммельвуо: мне как тренеру сборной России нужно быть очень честным

Саммельвуо: мне как тренеру сборной России нужно быть очень честным
Волейбол / Суперлига мужчины

Финский специалист Туомас Саммельвуо рассказал о совмещении работы в мужской сборной России и кемеровском «Кузбассе».

«Работу в клубе и сборной можно хорошо совмещать, я так работал три года в сборной Финляндии и «Кузбассе». Там хорошие помощники, я думаю, никаких проблем не будет. Для меня это обычная ситуация. Мы с федерацией планируем летом делать выводы насчёт игроков», — цитирует Саммельвуо официальный сайт клуба.

Саммельвуо также ответил на вопрос, станет ли его назначение на пост главного тренера сборной России дополнительной мотивацией для игроков «Кузбасса».

«Возможно. Но я думаю, мне как тренеру сборной России нужно будет быть очень честным и делать всё правильно, вместе с федерацией. У нас много времени, пока рано говорить об игроках, пока играем, смотрим, что будет. В России большая конкуренция, много хороших игроков», — сказал Саммельвуо.

Саммельвуо: важно, чтобы сами игроки очень хотели попасть в сборную России
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