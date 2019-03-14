«Фенербахче» и «Экзачибаши» выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Вчера, 13 марта, состоялись три первых четвертьфинальных матча женской Лиги чемпионов. Московское «Динамо» на своей площадке одолело турецкий «Вакифбанк» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13). Ответная встреча состоится в Стамбуле 20 марта.



Итальянский «Скандиччи» проиграл турецкому «Фенербахче» со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 21:25). Ответная игра пройдёт в Стамбуле 19 марта.



Итальянский «Конельяно» потерпел поражение в противостоянии с турецким «Экзачибаши» — 0:3 (21:25, 25:27, 22:25). Вторая игра состоится в Стамбуле 19 марта.



Ранее немецкий «Штутгарт» в первом четвертьфинальном матче на своей площадке проиграл итальянской «Новаре» со счётом 1:3 (19:25, 24:26, 25:19, 20:25).



Действующим победителем Лиги чемпионов является «Вакифбанк».

«Штутгарт» проиграл «Новаре» в первом четвертьфинальном матче женской ЛЧ