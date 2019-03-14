Огненович: у «Вакифбанка» очень сильная защита, но мы справились

Волейболистка московского «Динамо» Майя Огненович прокомментировала победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).



«Это была очень сложная игра, но сейчас я просто очень рада и удовлетворена результатом, как и каждый человек из нашей команды! Это запоминающаяся победа! У нас остаётся время хорошо подготовиться к следующей игре и шанс войти в четвёрку лучших команд лиги. У «Вакифбанка» очень сильная защита, но мы сегодня справились с ними. Обычно с такими командами, с такой мощной защитой в России мы не встречаемся – выигрываем 3:0, 3:1. Сегодняшний матч был настоящим экзаменом для нас. Готовились долго, около семи дней, именно к этому матчу, со специальными упражнениями», — цитирует Огненович официальный сайт клуба.



Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.

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