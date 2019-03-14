Бывшему игроку «Зенита-Казань» и «Кузбасса» грозит тюремный срок

Бывший волейболист казанского «Зенита» и кемеровского «Кузбасса» Игорь Юдин стал обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает Sportowe Fakty. В июне 2018 года в польском городе Торунь он превысил скорость и, не сумев вовремя восстановиться, сбил велосипедиста, который позже скончался. При этом сообщается, что велосипедист на перекрёстке проехал на красный свет.

Спортсмена могут приговорить к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет.

В 2013 году доигровщик сменил австралийское спортивное гражданство на российское. На Олимпиаде 2012 года Юдин был капитаном сборной Австралии.

В российской Суперлиге Игорь также выступал за «Ярославич» (2012/13) и краснодарское «Динамо» (2014/15). Летом 2018 года Юдин пополнил состав итальянской «Пьяченцы».