Горбатков: у «Новы» не получилась игра с «Кузбассом», это всем было видно

Главный тренер «Новы» Александр Горбатков остался разочарован результатом матча 25-го тура мужской Суперлиги с «Кузбассом». Команда из Ленинградской области в гостях в трёх партиях проиграла со счётом 0:3 (15:25, 18:25, 14:25).

«Можно сказать, что у нас игра не получилась, это всем было видно. Не справились на приёме, хорошую подачу нам соперник предложил, и от этого пошла вся игра. Приёма нет – хороший блок, здесь у нас некоторые игроки не смогли его обыгрывать, поэтому мы застряли. У нас есть игроки, которых на сегодняшний матч не хотелось бы выпускать, поэтому мы поберегли и играли тем составом, который на сегодняшний день более здоров», – цитирует Горбаткова официальный сайт «Кузбасса».

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает вторую строчку, «Нова» — 10-ю.



22 марта в рамках заключительного тура мужской Суперлиги «Кузбасс» на выезде сыграет с уфимским «Уралом», а на следующий день «Нова» в Белгороде сразится с местным «Белогорьем».