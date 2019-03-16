«Белогорье» на тай-брейке одолело «Локомотив» в 25-м туре ЧР по волейболу

Волейболисты «Белогорья» на тай-брейке одолели новосибирский «Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча в Белгороде завершилась со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).

Перед матчем «Белогорье» занимало пятое место в турнирной таблице, опережая новосибирский «Локомотив» только по дополнительным показателям. Теперь в активе белгородцев 17 побед в 25 матчах, а у «Локомотива» — 16 побед.

23 марта в матчах заключительного, 26-го тура «Локомотив» на выезде сыграет с «Факелом», а «Белогорье» примет на своей площадке «Нову».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

25-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).